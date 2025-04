Vendas mundiais da Tesla caem, arrastadas por papel de Musk no governo Trump

As vendas da Tesla caíram 13% no trimestre encerrado em 31 de março, com 336.681 automóveis vendidos contra 386.810 no mesmo período de 2024, devido a "uma perda na produção de várias semanas", enquanto a empresa atualiza seu modelo Y.

Trata-se do menor volume de vendas da empresa em quase três anos, abaixo da faixa entre 355 mil e 360 mil estimada pela empresa Wedbush.

Os resultados ruins levaram o valor dos papéis da empresa a caírem mais de 6% na abertura de Wall Street nesta quarta-feira.

Mas as ações se recuperaram e fecharam em alta de 5,3%, a US$ 282,76, depois que o site Politico revelou que Musk vai deixar em breve, ou reduzir drasticamente, sua participação no governo americano.

Segundo a publicação, "o presidente Donald Trump anunciou a seus assessores, inclusive os membros de seu gabinete, que Elon Musk vai se retirar nas próximas semanas" de suas obrigações na administração e concordaram em que ele manterá "um papel de apoio".

- 'Um desastre' -

Os resultados são "um desastre", descreveu o analista Dan Ives de Wedbush, segundo um comunicado.