Verstappen busca 4ª vitória seguida no Japão e parar a McLaren

Um segundo lugar em duas corridas: Max Verstappen, atual tetracampeão mundial de Fórmula 1, tem este balanço discreto de pódios antes da terceira etapa da temporada 2025, no próximo fim de semana, no Grande Prêmio do Japão.

O piloto holandês venceu nos últimos três anos no circuito de Suzuka, pelo qual já declarou seu amor e onde inclusive garantiu matematicamente o título de 2022.

Os ingredientes parecem estar reunidos para que Verstappen consiga buscar sua primeira vitória em uma temporada que até agora teve a McLaren como protagonista, com um Grande Prêmio vencido pelo britânico Lando Norris (Austrália) e o outro pelo australiano Oscar Piastri (China).