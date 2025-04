Visita de ministro israelense à Esplanada das Mesquitas causa indignação em Jerusalém

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, visitou nesta quarta-feira (2) a Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, um setor ocupado e anexado por Israel, um gesto condenado por países árabes e pelo movimento islamita palestino Hamas.

Essa foi a primeira visita de Ben Gvir desde o seu retorno, em 19 de março, ao governo de Benjamin Netanyahu, que ele deixou em 19 de janeiro para protestar contra a trégua alcançada com o Hamas.

Desde a formação do Executivo de Netanyahu, no fim de 2022, Ben Gvir visitou em várias ocasiões a Esplanada da Mesquitas, terceiro local mais sagrado do islã, que, para os judeus, tem o nome de Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo.