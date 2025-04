Americano de origem latina doa obra 'extraordinária' ao Tate Modern

"Muitos museus importantes nos Estados Unidos têm Joan Mitchell em sua coleção. Isto [a doação] permite expor a arte americana a um público europeu", disse Jorge M. Pérez.

O trabalho de Joan Mitchell (1925-1992) "não foi reconhecido como deveria durante décadas, como aconteceu com muitas mulheres associadas" ao movimento do expressionismo abstrato, destacou a diretora do Tate Modern.

O bilionário Jorge M. Péres, que nasceu em Buenos Aires há quase 75 anos, filho de pais cubanos, e que viveu na Colômbia antes de se mudar para Miami em 1968, é um empresário do setor imobiliário e colecionador de arte.

cla-psr/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse