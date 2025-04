Corpo de vítima é encontrado três meses após incêndios em LA; 30 morreram

Os seis membros da equipe de investigação determinaram que os restos mortais eram humanos acrescenta a nota

O balanço dos incêndios "sobe para 30 falecidos", completa o comunicado.

As chamas destruíram grande parte do bairro Pacific Palisades, onde muitas celebridades moram, assim como Altadena. A origem do incêndio ainda está sendo investigada.

Quase três meses após a tragédia, as autoridades californianas continuam limpando os escombros, alguns deles tóxicos, dos milhares de imóveis destruídos na região.