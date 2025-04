Bangcoc recebe chefe da junta de Mianmar para cúpula regional após terremoto

Na cidade devastada de Sagaing, no centro do país e a cerca de 15 quilômetros do epicentro do terremoto, equipes da AFP viram filas de centenas de pessoas em um ponto de distribuição de ajuda humanitária.

"Temos um poço com água potável, mas não temos combustível nem bomba d'água", disse Aye Thikar, uma religiosa de 63 anos.

A Tailândia, como anfitriã da cúpula regional do BIMSTEC, propôs uma declaração conjunta aos países participantes sobre o impacto do terremoto.

O choque sísmico atingiu Bangcoc com força e deixou 22 mortos e dezenas de desaparecidos depois que um arranha-céu em construção desabou.

