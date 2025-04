Bolsas operam em queda após ofensiva comercial dos EUA

"Teremos que observar o impacto das tarifas nas margens, no consumo, nas taxas e na inflação para julgar a profundidade do impacto na inflação e no crescimento. No momento, ainda há alguma incerteza", comentou Florian Ielpo, diretor de pesquisa macroeconômica na Lombard Odier IM.

"As estimativas históricas indicam um aumento da inflação de 3% a curto prazo, mas também um impacto negativo de -1,5% no crescimento mundial nos próximos 18 meses", destacou o economista.

Diante de tanta incerteza, os investidores optam por valores refúgio como o ouro, que nesta quinta-feira alcançou a cotação recorde de 3.067 dólares (17.457 reais) a onça (31,1 gramas) às 13h40 GMT (10h40 em Brasília).

No mercado cambial, toda a atenção paira sobre o dólar americano, que caiu 2,36% a 1,1089 dólar por euro.

No mercado de petróleo, o preço do barril de Brent do Mar do Norte recuava 4,78%, a 71,37 dólares, e o de seu equivalente americano, o WTI, caía 5,10%, a 68,05 dólares.

