Cálculos comerciais de Trump deixam economistas desconcertados

"A fórmula se baseia no valor relativo do excedente comercial com os Estados Unidos", confirmaram economistas do Deutsche Bank.

Trump afirmou que seu governo reduziu pela metade o número resultante porque "somos gentis", ao mesmo tempo em que impôs um imposto fixo de 10% aos países com os quais os Estados Unidos mantêm superávit comercial.

"Há tantos erros nessa abordagem que é difícil saber por onde começar", escreveu em seu blog o prêmio Nobel de Economia Paul Krugman, frequentemente crítico a Trump. Ele ressaltou, sobretudo, que os cálculos levam em conta apenas os bens intercambiados, omitindo os serviços.

No fim, concluiu, o método é "estúpido".

A postura do presidente sobre esse tema reflete sua opinião de que os déficits comerciais causam perda de empregos nos Estados Unidos devido à produção estrangeira, um ponto de vista que contradiz os princípios econômicos seguidos pela maioria dos economistas desde a Segunda Guerra Mundial.

Para a maioria deles, as crenças de Trump ignoram as complexidades da economia americana, a maior do mundo, onde uma empresa como a Apple fabrica 90% de seus produtos no exterior, mas gera uma enorme riqueza dentro do país.