Chelsea vence Tottenham e recupera 4ª posição no Inglês

A persistência do Chelsea foi recompensada no início do segundo tempo, quando um cruzamento na medida de Cole Palmer encontrou a cabeça de Enzo Fernández (50'), que marcou o único gol da partida.

Pouco depois, os 'Blues' marcaram em um belo chute de primeira de Moisés Caicedo (55'), mas o lance foi anulado pelo VAR, que flagrou impedimento do zagueiro Levi Colwill na jogada.

Minutos mais tarde, foi a vez do Tottenham ter um gol anulado. Pape Matar Sarr mandou a bola para as redes chutando de longe, mas a arbitragem de vídeo apontou falta na roubada de bola no meio-campo, antes de avançar para marcar.

Na reta final, o goleiro Robert Sánchez salvou o Chelsea de sofrer o empate ao fazer defesa espetacular em tentativa do sul-coreano Son Heung-min (89).

"O resultado é importante porque estamos chegando ao fim da temporada. Também tentamos fazer o jogo que queríamos e o time foi muito bem em alguns momentos", disse o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, à Sky Sports.

"Esta foi uma noite difícil para nós. Foi um jogo muito disputado, em um estádio onde não é fácil. Trabalhamos duro para permanecer no jogo, mas sofremos aquele gol", lamentou, por sua vez, o treinador do Tottenham, Ange Postecoglou.