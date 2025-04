Confronto entre polícia e indígenas em manifestação contra Petro em Bogotá

O prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, responsabilizou os indígenas pelos distúrbios e denunciou agressões contra autoridades.

"Roubaram e atacaram ônibus", escreveu Galán na rede social X. "A polícia intervém para evitar mais atos violentos e de vandalismo que são inaceitáveis e não constituem nenhum tipo de manifestação social", acrescentou.

Nas imagens são vistos agentes do esquadrão de choque da polícia equipados com escudos e capacetes. Os manifestantes foram dispersados com água de um tanque. Ao redor da Plaza de Bolívar, alguns indígenas bloquearam o caminho com correntes humanas.

Os povos originários que chegaram à capital vêm dos departamentos de Putumayo, Nariño e Cauca, que são assolados por dissidentes da extinta guerrilha das FARC. Eles exigem falar com Petro.

Os indígenas são uma das populações mais afetadas pelo conflito armado colombiano de seis décadas que deixa mais de 9,8 milhões de vítimas, em sua maioria deslocados.

