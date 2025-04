'Elton John AIDS Foundation' rotulada como 'indesejável' na Rússia

A organização Elton John AIDS Foundation, que combate a aids no mundo todo há mais de 30 anos, foi classificada como "indesejável" na Rússia, anunciou a Procuradoria-Geral da Rússia nesta quinta-feira (3).

O status de "indesejável" força as organizações afetadas a fecharem. Além disso, os russos que trabalham para elas, as financiam ou colaboram com elas podem ser processados.

Fundada em 1992 pela estrela do pop Elton John, esta organização "tem como objetivo apoiar associações de prevenção e combate à aids entre os grupos mais vulneráveis (pessoas LGBTQIA+, dependentes químicos), assim como combater a discriminação (...) contra pessoas infectadas pelo HIV", afirmou a Procuradoria em nota.