Espionagem por Itaipu, uma quebra na confiança entre Brasil e Paraguai?

Brasília e Assunção renegociam o tratado assinado em 1973, quando começou a obra, que divide a energia entre as duas nações.

As condições financeiras - o chamado "Anexo C" do tratado - estão no centro das negociações: o Paraguai busca aumentar os rendimentos recebidos pela energia que vende para o Brasil, que consome 85% da eletricidade produzida.

A hidrelétrica, uma das maiores do mundo com capacidade instalada (potência) de 14 mil megawatts, possui vinte turbinas. Uma única delas pode abastecer um milhão e meio de habitantes com energia.

