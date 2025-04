Fluminense anuncia contratação de Renato Gaúcho

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (3) a contratação do técnico Renato Gaúcho, ídolo do clube, até o final do ano.

"Renato tá ai!", escreveu o Tricolor em sua conta na rede social X, onde também publicou um vídeo com imagens de suas passagens anteriores como jogador e treinador.

Esta será a sétima passagem de Renato Gaúcho à frente do Fluminense, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2007.