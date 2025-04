Guerra comercial, uma aposta política arriscada para Trump

Com seus novos aumentos tarifários, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, corre o risco de alienar parte do eleitorado que o reelegeu e minar as chances dos candidatos republicanos nas próximas eleições.

Se as previsões mais pessimistas dos economistas se concretizarem, a ofensiva comercial anunciada por Trump elevará a inflação e enfraquecerá o mercado de trabalho.

"Se a economia vacilar, os republicanos pagarão caro" nas eleições de meio de mandato e em 2028, prevê o cientista político Larry Sabato.