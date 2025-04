Hungria anuncia retirada do Tribunal Penal Internacional

A Hungria anunciou nesta quinta-feira sua retirada do Tribunal Penal Internacional (TPI), no início de uma visita a Budapeste do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, sob ordem de prisão da corte.

"A Hungria está deixando o TPI. O governo iniciará o processo de retirada, de acordo com o marco legal internacional", anunciou no Facebook Gergely Gulyas, chefe de gabinete do primeiro-ministro nacionalista Viktor Orban.

Budapeste criticou várias vezes a instituição como "politicamente tendenciosa" e decidiu seguir os passos do presidente americano, Donald Trump, que impôs sanções ao tribunal em fevereiro por "ações ilegais e infundadas contra os Estados Unidos" e seu "aliado próximo, Israel".