IA poderia impactar 40% dos empregos em todo o mundo, segundo a ONU

Enquanto as ondas tecnológicas anteriores impactaram sobretudo a classe operária, a UNCTAD ressalta que com a IA, setores que implicam tarefas cognitivas estão mais expostos.

Isto significa que a mão de obra das economias avançadas será mais afetada. No entanto, estas economias estão mais bem posicionadas do que as emergentes e as de renda baixa para aproveitar as vantagens da IA.

A ONU afirma que a situação é similar em relação à IA generativa. No entanto, segundo o informe, a IA generativa "poderia oferecer um potencial maior de aumento da mão de obra do que a automação, especialmente em países de rendas baixa e média".

A ONU Comércio e Desenvolvimento considera que os benefícios da automação, impulsionada pela IA, costumam favorecer o capital em detrimento da mão de obra, o que poderia "aumentar a desigualdade e reduzir a vantagem competitiva da mão de obra barata nas economias em desenvolvimento".

Em nota, Rebeca Grynspan, secretária-geral da ONU Comércio e Desenvolvimento pede maior cooperação internacional para "desviar a atenção da tecnologia para as pessoas, permitindo aos países criarem conjuntamente um marco mundial de inteligência artificial", a fim de aproveitar seu potencial para o desenvolvimento sustentável.

"A história demonstra que, embora o avanço tecnológico seja o motor do crescimento, por si só não pode garantir uma distribuição equitativa da renda, nem promover um desenvolvimento humano inclusivo", advertiu Grynspan no informe.