Lula promete defender o Brasil das tarifas de Trump

A nova situação "abriu um monte de possibilidade para o Brasil exportar para outros países", especialmente produtos agrícolas, acrescentou, nos quais o Brasil é uma potência mundial.

Segundo o economista, o governo brasileiro primeiro "vai deixar o Itamaraty negociar" com os Estados Unidos e "não precisa retaliar agora".

Brasília mantém negociações com Washington sobre as tarifas. Na quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou por telefone com o representante do Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, de acordo com o Itamaraty.

Enquanto a maioria dos mercados de ações do mundo despencou na quarta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu em leve alta e permaneceu estável (0,01%) ao meio-dia.

O governo Trump implementou tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio desde 12 de março, que afetaram diretamente o Brasil, o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos.

Segundo dados citados em nota do governo Lula, o superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil é o "terceiro maior" já registrado pela maior potência mundial e somou US$ 28,6 bilhões no ano passado (cerca de 177 bilhões de reais, na cotação da época), incluindo bens e serviços.