Nova capacidade de geração de energia com carvão registra menor resultado em duas décadas

"O ano passado foi uma prévia do que acontecerá com o carvão diante do rápido avanço da transição energética limpa", declarou Christine Shearer, do Monitor Energético Global, uma das organizações responsáveis pelo relatório.

Mas o número de novas instalações a carvão superou o de fechamento de centrais, o que provocou um aumento líquido nos locais de geração no planeta, aponta o relatório.

A China começou a construir no ano passado uma quantidade recorde de novas centrais a carvão. A Índia também registrou uma quantidade recorde de novos projetos baseados neste combustível, segundo o relatório.

"Ainda é necessário trabalhar para assegurar que a energia a carvão seja abandonada, alinhada com o acordo do clima de Paris, em particular nos países mais ricos do mundo", afirmou Shearer.

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou que a demanda mundial de carvão alcançará o pico entre 2024 e 2027, quando o declínio nos países ricos será compensado pelo aumento nos países emergentes.

O setor elétrico chinês consome um terço do carvão no planeta, segundo a AIE, o que significa que o abandono desta fonte de energia por parte de Pequim é crucial.