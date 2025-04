Pelo menos 16 mortos em dois naufrágios entre Grécia e Turquia

Pelo menos 16 migrantes, incluindo três menores, morreram afogados nesta quinta-feira(3) em dois naufrágios no Mar Egeu, que separa a Grécia e a Turquia, um na costa ocidental turca e o outro na ilha grega de Lesbos.

Na Turquia, a Guarda Costeira foi alertada pouco antes das 3h30 GMT (00h30 em Brasília) sobre o naufrágio de um bote inflável, que causou pelo menos nove mortes nas águas do distrito turco de Ayvacik (noroeste), cujas praias ficam a menos de 10 km de Lesbos.

"Os corpos de nove migrantes irregulares foram recuperados", enquanto outros 25 foram resgatados com vida, informou a Guarda Costeira turca, especificando que as buscas continuam na área do naufrágio.