Órgão dirigente do TPI 'lamenta' retirada da Hungria, diz comunicado

O corpo diretivo do Tribunal Penal Internacional (TPI) lamentou, nesta quinta-feira (3), a decisão da Hungria de deixar a jurisdição do tribunal da ONU e expressou preocupação com as consequências para a luta contra a impunidade.

"Quando um Estado-membro se retira (...), prejudica a nossa busca comum por justiça e enfraquece a nossa determinação de combater a impunidade", disse a presidência da Assembleia dos Estados-membro em um comunicado.

O Tribunal está "no centro do compromisso global com a responsabilidade" e a comunidade deve "apoiá-lo sem reservas", acrescentou a declaração.