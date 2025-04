Petróleo cai mais de 6% após tarifas de Trump

"Os anúncios de tarifas foram muito piores do que o esperado", segundo o analista, o que está deprimindo os mercados e "pressionando para baixo os preços do petróleo".

A ofensiva protecionista da Casa Branca, sem precedentes desde os anos 1930, inclui uma tarifa geral de 10% que entrará em vigor em 5 de abril às 04h01 GMT (01h01 de Brasília) e outras mais altas que serão implementadas em 9 de abril no mesmo horário.

Segundo afirmou nesta quinta-feira a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, as sobretaxas americanas poderiam provocar uma contração "de cerca de 1%" no volume do comércio mundial de mercadorias.

O "interessante é o que o resto do mundo fará com as exportações americanas de petróleo e energia", destacou John Kilduff, da Again Capital, em declarações à AFP.

Como maior produtor mundial de petróleo, os Estados Unidos também estão entre os maiores exportadores.

"Se a situação continuar piorando, espero que a produção e as exportações americanas sejam afetadas pelas tarifas da concorrência", antecipou Kilduff.