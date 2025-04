Senado argentino rejeita juízes do Supremo designados por Milei por decreto

O Senado da Argentina rechaçou nesta quinta-feira (3) as candidaturas de dois juízes indicados pelo presidente Javier Milei por decreto para integrarem a Corte Suprema de Justiça.

O governo precisava do apoio de dois terços da câmara alta, onde conta com apenas sete senadores próprios, mas as indicações foram rejeitadas por ampla maioria.

A tramitação das candidaturas de Manuel García-Mansilla e Ariel Lijo, que haviam sido propostos por Milei no ano passado, demorou devido à falta de apoio no Senado, que deve aprovar as indicações, mas não tem um prazo para isso.