Sheinbaum aplaude que Trump não tenha aplicado tarifas recíprocas ao México

Essas tarifas entraram em vigor no México para todas as mercadorias que não estão cobertas pelas normas do tratado de livre comércio. Por isso, a presidente mexicana disse que buscará que todas as empresas passem "a exportar no T-MEC".

Cerca de 50% dos bens mexicanos de exportação se encontram sob a égide do T-MEC, segundo cálculos de analistas.

Sheinbaum apresentará mais tarde um plano "integral" para fortalecer a economia ante as tarifas.

O anúncio fará parte do chamado "Plano México", um projeto do governo com a iniciativa privada que busca aumentar os investimentos e o fornecimento locais.

