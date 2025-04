Três mortos e mais de 30 feridos por ataques russos no nordeste da Ucrânia

Ataques russos com drones no oblast (região administrativa) de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, causaram na noite desta quinta-feira (3) três mortos e mais de 30 feridos, anunciaram as autoridades locais.

As tentativas de mediação dos Estados Unidos neste conflito não dissiparam as hostilidades entre Rússia e Ucrânia, que se acusam mutuamente de violar uma trégua nos ataques contra a rede energética, anunciada por Washington após reuniões na Arábia Saudita.

Os serviços de emergência ucranianos comunicaram a descoberta de três cadáveres entre os escombros de prédios residenciais e comerciais em um distrito da cidade de Kharkiv, a segunda mais populosa do país antes da guerra.