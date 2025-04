Parceiros comerciais dos EUA pedem diálogo após ofensiva protecionista de Trump

Analistas da Oxford Economics não descartam uma desaceleração econômica mundial.

"As tarifas de Trump são as mais caras e masoquistas que os Estados Unidos aplicaram em décadas", criticou Larry Summers, ex-secretário do Tesouro, na rede social X.

Segundo ele, os impostos podem levar a perdas de até 30 bilhões de dólares (170 milhões de reais).

- E os vizinhos? -

Os encargos são calculados para refletir também as chamadas barreiras não tarifárias que os países impõem à entrada de produtos americanos, como, por exemplo, as regulamentações sanitárias e os padrões ambientais.

Alguns produtos, como cobre, produtos farmacêuticos, semicondutores, madeira, ouro, energia e "certos minerais" não estão sujeitos às tarifas anunciadas na quarta-feira, segundo uma nota da Casa Branca.