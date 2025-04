Trump diz estar "muito perto" de acordo sobre TikTok

O presidente Donald Trump disse que seu governo está "muito perto" de um acordo para encontrar um comprador para o TikTok, que deve se desfazer de seu proprietário chinês para evitar uma proibição nos Estados Unidos.

"Estamos muito perto de um acordo com um grupo muito bom de pessoas", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial. A empresa-mãe do TikTok, a ByteDance, tem até 5 de abril para vender a filial, em virtude de uma lei aprovada pelo Congresso em 2024 para impedir que as autoridades chinesas possam utilizar o aplicativo para espionar os americanos.

