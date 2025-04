Atletas muçulmanas temem proibição do véu em competições na França

Mas seus promotores parecem preocupados principalmente em conter o que chamam de "separatismo islâmico" em um país abalado por uma série de ataques jihadistas nos últimos anos.

No entanto, um relatório de 2022 do Ministério do Interior concluiu que os dados "não mostraram um fenômeno estrutural ou mesmo significativo de radicalização no esporte", destacam os críticos da lei.

O campeão olímpico francês de judô Teddy Riner disse em março que a França estava "perdendo tempo" com esse debate e deveria pensar em "igualdade, em vez de atacar uma religião".

O véu "é um símbolo de submissão", respondeu o ministro do Interior, o conservador Bruno Retailleau.

Eberena, que se converteu ao islamismo aos 19 anos, diz que seu traje nunca foi um problema entre suas colegas levantadores de peso: "O esporte nos une, nos obriga a nos conhecermos, a superar nossos preconceitos".

- "Pedaço de pano" -

As federações francesas de futebol e basquete estão entre as que proibiram símbolos religiosos, incluindo o véu.