Bayern vence Augsburg de virada, mas Musiala sofre lesão e preocupa

O Augsburg, oitavo na tabela, saiu na frente no primeiro tempo marcando com o grego Dimitris Giannoulis (30'), mas o Bayern empatou antes mesmo do intervalo com Musiala (42') e virou na segunda etapa com Harry Kane (60'), que anotou seu 23º gol no campeonato.

Um minuto antes, o Augsburg tinha ficado com um jogador a menos pela expulsão do zagueiro Cedric Zesiger, mas o time de Munique só respirou aliviado na reta final, com o gol contra de Chrislain Matsima (90'+3) na tentativa de afastar um chute cruzado de Leroy Sané.

A má notícia da noite para o Bayern foi a lesão de Musiala (54'), num momento em que o departamento médico da equipe está lotado (Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Kingsley Coman).

O jogador, que se machucou em um lance normal de jogo, colocou a mão na parte de trás da coxa esquerda. Ele foi substituído por Thomas Müller e saiu auxiliado por dois membros da equipe médica do Bayern.

Um problema preocupante a quatro dias de receber a Inter de Milão no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

"É muito triste. Já tivemos uma semana difícil com lesões e agora isso. Ele vai passar por exames e espero que não seja tão ruim quanto parece. Ele é um jogador importante para nós e vamos sentir falta dele enquanto estiver fora", declarou Kane à plataforma DAZN.