Bolsas e petróleo continuam em queda após China anunciar novas tarifas contra EUA

O índice CAC 40, da bolsa de Paris, teve sua pior sessão desde março de 2022, fechando em queda de 4,26%, enquanto Frankfurt e Londres amargaram um prejuízo de 4,95%. Em Madri, o Ibex-35 fechou em queda de 5,83% e Milão recuou 6,53%.

O anúncio também afetou o petróleo, que havia acumulado perdas no dia anterior, e durante as negociações de sexta-feira também operou em baixa. O barril de Brent do Mar do Norte com entrega para junho era cotado em baixa de 6,91%, a US$ 65,29 (R$ 377), por volta das 16h GMT (13h de Brasília).

Durante a sessão, este marcador caiu brevemente para US$ 64,03 (R$ 370) o barril, um valor mínimo desde abril de 2021.

Já o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio, referência nos Estados Unidos, operou em queda de 7,80% a 61,73 dólares (R$ 356).

Outra commodity que caiu fortemente foi o cobre, que recuou mais de 5%. Este metal é vital para o armazenamento de energia, a fabricação de veículos elétricos e as turbinas eólicas.

- "Onda expansiva" -

"O 2 de abril continuará sendo um ponto de virada na história do comércio mundial. Os anúncios de Donald Trump desencadearam uma onda expansiva", declarou John Plassard, um especialista em investimentos da Mirabaud.