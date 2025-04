Bombardeio de Israel mata comandante do Hamas no Líbano

Israel matou um comandante do grupo islamista palestino Hamas, Hassan Farhat, em um bombardeio nesta sexta-feira (4) na cidade portuária libanesa de Sidon, uma operação que também matou o filho e a filha do dirigente.

O ataque atingiu o apartamento em que estavam o dirigente, de 63 anos, e seus dois filhos, segundo uma fonte palestina que pediu anonimato.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedin Al-Qassam, confirmou em um comunicado divulgado em Gaza as mortes do "comandante e mujahedine Hassan Ahmad Farhat", de seu filho, Hamza Farhat, também integrante das brigadas, e de sua filha, Jenan, ao mesmo tempo que denunciou um "assassinato covarde".