Chefe do Pentágono visitará Panamá na semana que vem

Trump acusa Pequim de exercer influência indevida sobre o canal.

Recentemente, a gigante de Hong Kong CK Hutchison chegou a um acordo preliminar para vender os portos que controla nas entradas da rota a um consórcio americano. No entanto, as autoridades chinesas se mostraram insatisfeitas e adiaram a assinatura da "documentação definitiva", que estava prevista para 2 de abril.

A visita de Pete Hegseth, portanto, ocorre em um ambiente de tensão.

"Ele partirá no início da próxima semana para uma viagem à Cidade do Panamá" para participar da Conferência de Segurança Centro-Americana 2025 (Centsec), afirmou o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em um comunicado.

"Ele se reunirá com altos funcionários civis, militares e de segurança dos países parceiros em uma série de encontros bilaterais que reforçarão os esforços em curso para fortalecer nossas alianças com o Panamá e outras nações centro-americanas", acrescentou.

O objetivo, segundo ele, é garantir um continente "pacífico e seguro".