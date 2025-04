China vai aplicar tarifas adicionais de 34% a produtos americanos a partir de 10 de abril

Além disso, o ministério anunciou que levará o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desencadeou nesta semana uma guerra comercial global com o anúncio de tarifas mínimas de 10% sobre as importações de todos os países do mundo e impostos adicionais aos principais parceiros comerciais de Washington.

