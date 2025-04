Cientistas realizam necrópsia em Yana, uma filhote de mamute de 130.000 anos

Segundo os cientistas que realizam sua necrópsia, pode ser a espécie de mamute mais bem conservada do mundo.

Sua pele, que ainda tem alguns poucos pelos, mantém sua coloração marrom-acinzentada. Sua tromba está curvada e aponta para sua boca e as órbitas oculares e suas patas enrugadas podem ser vistas perfeitamente.

- Órgãos bem conservados -

A necrópsia foi realizada por seis cientistas no final de março no Museu do Mamute de Yakutsk.

Com trajes brancos estéreis, óculos e máscaras, esses zoólogos e biólogos trabalharam durante várias horas examinando os restos do paquiderme, cuja espécie foi extinta há quase 4.000 anos.

"Muitos órgãos e tecidos estão muito bem conservados", explica Artemi Goncharov.