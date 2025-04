Comunidade corre contra o tempo para salvar macacos cercados por desmatamento e usina no Brasil

Restam poucos milhares desses primatas ("Plecturocebus grovesi"), mais leves do que gatos e de barba alaranjada, que existem apenas no norte do Mato Grosso.

Quatro adultos e uma cria de zogue-zogue vivem na propriedade de Schlindwein, no assentamento rural Gleba Mercedes, localizado no município de Sinop. Eles estão isolados em uma área menor do que quatro campos de futebol, em uma região conhecida como "arco do desmatamento", a mais afetada no Brasil pelo plantio de soja e outras monoculturas do agronegócio.

- 'Presos' -

Schlindwein encontrou os macacos pela primeira vez em 2020, intrigado com seus uivos territoriais. "Agora, eu me acostumei a acordar com a vocalização deles. Para mim, são como galos", diz.

Em 2022, o zogue-zogue foi catalogado como um dos 25 primatas mais ameaçados do planeta, segundo a publicação científica internacional Primatas em Perigo. A espécie já perdeu mais de 40% do seu habitat devido ao desmatamento no Brasil, apontam estudos ambientais.

Se nada mudar, 80% desses animais terão desaparecido em duas décadas. "Quando os filhos nascem e precisam migrar para continuar o ciclo de reprodução, não têm para onde ir", explica Gustavo Rodrigues Canale, primatologista da Universidade Federal do Mato Grosso. "A ação humana os deixa presos em pequenos fragmentos florestais."