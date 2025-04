Cuba aposta na energia solar para tentar sair da crise energética

Perto das ruínas de uma planta nuclear, trabalhadores montam apressadamente 44.000 painéis solares entre contêineres e empilhadeiras que vão e vêm. É um dos 55 parques fotovoltaicos que Cuba constrói para reduzir sua dependência do petróleo e superar a crise energética.

Em um lado do parque fotovoltaico "La Yuca", na província central de Cienfuegos, se alinham dezenas de contêineres com rótulos chineses, enquanto as empilhadeiras cheias de poeira se movem com painéis empilhados entre mesas de concreto preparadas para recebê-los.

"Estamos fazendo a fiação, a abertura de valas e montando painéis", disse um responsável da obra que deve terminar antes de maio.