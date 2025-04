Diretor da Agência de Segurança Nacional americana é demitido, afirma imprensa

O diretor da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos, Timothy Haugh, foi demitido na quinta-feira (3), informa a imprensa americana.

O general Timothy Haugh foi demitido depois de passar pouco mais de um ano no cargo, informaram fontes do governo ao jornal The Washington Post.

As fontes citadas pelo jornal não explicaram as razões para a demissão.