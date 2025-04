Diretor de Inteligência dos EUA foi despedido por 'deslealdade' a Trump, diz influencer

"Em um momento em que os Estados Unidos enfrentam ameaças cibernéticas sem precedentes (...), como é possível que sua demissão aumente a segurança dos americanos", perguntou no X Mark Warner, um democrata do Comitê de Inteligência do Senado.

Na mesma plataforma, o congressista republicano Don Bacon elogiou um "líder excepcional que estava fazendo um trabalho extraordinário".

Desde que voltou ao poder em janeiro, Donald Trump lançou uma ampla reorganização do Exército, que inclui a demissão do chefe do Estado-Maior, Charles Brown.

Laura Loomer suscita desconfiança até mesmo entre os partidários de Trump, como se viu durante a campanha eleitoral, quando a influencer afirmou que se a ex-vice-presidente democrata Kamala Harris ganhasse as eleições "a Casa Branca teria cheiro de curry", referindo-se às origens indianas da democrata.

Loomer se descreve como "jornalista investigativa", mas muitos dos seus críticos a acusam de ser racista, homofóbica, transfóbica e islamofóbica. É conhecida por suas subidas de tom que agitam as redes sociais.

Ela disse que o islã era "um câncer", que o 11 de setembro foi o resultado de uma "conspiração interna" e, até mesmo, que Biden esteve por trás da tentativa do assassinato de Donald Trump em julho.