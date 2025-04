Duas pessoas são detidas por danos a campo de golfe de Trump na Escócia

Um homem e uma mulher foram detidos nesta sexta-feira (4) em relação aos danos no campo de golfe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Turnberry, na Escócia, cujo gramado ficou marcado com uma mensagem de apoio a Gaza, indicou a polícia local.

A mulher, de 55 anos, foi detida em Leeds, no norte da Inglaterra, e o homem, de 33, em Wakefield, no sul de Leeds, assinalou a polícia em comunicado.

As forças de segurança foram alertadas na madrugada de 8 de março depois que a fachada do luxuoso complexo foi coberta com tinta vermelha.