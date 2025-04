Execuções no Irã duplicaram no primeiro trimestre de 2025, segundo ONG

O Irã realizou mais que o dobro de execuções nos primeiros três meses de 2025 do que no mesmo período do ano anterior, afirmou uma ONG nesta sexta-feira (4).

A organização Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, advertiu que o uso da pena de morte na República Islâmica voltou a aumentar em um momento de tensão internacional.

Nos primeiros três meses de 2025, pelo menos 230 pessoas, incluindo oito mulheres, foram executadas, principalmente por acusações de assassinato e relacionadas ao tráfico de drogas, disse a ONG. No mesmo período de 2024, foram registradas 110 execuções.