Exército de Israel intensifica operações em Gaza

"Nas últimas horas, as [forças israelenses] começaram a realizar atividades terrestres na região de Shujaiya [bairro leste da Cidade de Gaza], com o objetivo de ampliar a zona de segurança", indicou um comunicado militar, referindo-se à zona de amortecimento que o exército estabeleceu na Faixa de Gaza, ao longo da fronteira com Israel e Egito.

"Os soldados eliminaram numerosos terroristas e desmantelaram infraestruturas terroristas do Hamas", acrescentou, afirmando ainda que os militares "permitem a evacuação de civis da zona de combate".

O braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedin al Qassam, advertiu Israel de que sua ofensiva cria uma situação "extremamente perigosa para os reféns".

"Metade dos prisioneiros inimigos vivos está nas zonas onde o exército de ocupação pediu evacuação nos últimos dias", afirmou em um comunicado seu porta-voz, Abu Obeida.

Em Shujaiya, Elena Helles contou à AFP que, como muitos outros moradores, não podia sair de casa.

- A morte, "por todos os lados" -

"Estou presa com minha família na casa da minha irmã. O exército de ocupação está muito perto de nós. Os projéteis e mísseis caem sobre as casas e as tendas [dos deslocados]. A morte nos ameaça por todos os lados", declarou.