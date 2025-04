Fed alerta que aumento de tarifas causará mais inflação e menor crescimento nos EUA

Diante destes dados, o Fed votou no mês passado por estender a pausa nos cortes dos juros e assinalou que queria ver como as políticas do novo governo vão impactar a economia antes de adotar medidas.

No entanto, dirigentes políticos e agora Powell alertam que as tarifas alfandegárias poderiam provocar um aumento dos preços e que a magnitude deste aumento provavelmente será determinada pela implementação das tarifas e a resposta de consumidores e empresas.

Antes do discurso de Powell, nesta sexta, Trump recorreu à sua rede, Truth Social, para insistir em que sua política não mudaria apesar da reação do mercado, e pediu para Powell agir.

"Este seria o momento PERFEITO para o presidente do Fed, Jerome Powell, baixar as Taxas de Juros. Ele sempre está 'atrasado', mas agora poderia mudar esta imagem, e rapidamente", postou Trump, momentos antes do discurso de Powell.

"Baixe as taxas de juros, Jerome, e pare de fazer política", acrescentou Trump, que nomeou Powell para chefiar o Fed antes de se voltar contra ele durante seu primeiro mandato.

Durante o evento na Virgínia, Powell disse estar decidido a concluir seu mandato no comando do Fed, que termina no próximo ano.