Filho de Donald Trump acusa Danone de atuar pela China; grupo desmente

O filho do presidente americano Donald Trump, Don Junior, acusou o gigante do setor alimentício Danone de atuar em nome do Partido Comunista Chinês (PCC) ao tentar comprar a empresa americana Lifeway, o que foi desmentido nesta sexta-feira (4) pelo grupo francês.

No final de março, Don Junior responsabilizou a companhia, em seu podcast "Triggered", de atuar "pelo menos em parte sob a direção implícita - ou talvez explícita - do PCC".

O grupo, acrescentou, tentava "orquestrar uma operação hostil de tomada de controle da empresa Lifeway, sediada no meio-oeste dos Estados Unidos e especializada em alimentos relacionados à saúde".