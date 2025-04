Extorsão fecha 325 escolas no Peru; pais ensinam filhos a se esconder de tiros

"Até o momento, temos (...) 500 escolas extorquidas" a nível nacional, conta à AFP Giannina Miranda, presidente do Coletivo Educar com Liberdade, que representa os colégios ameaçados no Peru.

Desse total, 325 se viram forçados a fechar por tempo indefinido e ter aulas virtuais, acrescentou ela.

As gangues impuseram o medo e o silêncio nos ambientes escolares, segundo constam docentes e pais de estudantes que falaram sob condições de anonimato.

"É praticamente como uma pandemia mas com armas", afirma um pai de 40 anos após acompanhar seu filho de 13 ao colégio San Vicente, no distrito de Comas, ao norte de Lima.

Do lado de fora, um grupo de cinco militares e policiais vigiavam a chegada dos alunos.

Medo

Na primeira semana de março, a instituição que recebe 1.200 alunos foi atacada com um explosivo. O ataque não deixou vítimas, mas causou danos na porta principal e obrigou a aderirem às aulas online.