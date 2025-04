Juíza ordena retorno aos EUA de imigrante deportado por erro a El Salvador

A Casa Branca reconheceu nesta semana que sua expulsão foi um "erro administrativo", mas advertiu que o imigrante "não retornará" e o acusou de ser membro da gangue MS-13, declarada por Washington organização terrorista global.

Em uma audiência judicial de emergência, a magistrada Paula Xinis ordena, no entanto, à administração "facilitar e proceder com o retorno" do salvadorenho "o mais tardar na segunda-feira, 7 de abril", antes da meia-noite.

Estima que Ábrego García tem o direito ao "devido processo em conformidade com a Constituição e os estatutos de imigração que regem" nos Estados Unidos.

Para a juíza, "sua permanência em El Salvador, por razões óbvias, constitui um dano irreparável".

O imigrante está recluso no Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), uma megaprisão visitada a semana passada pela secretária de Segurança Interior dos Estados Unidos, Kristi Noem.

