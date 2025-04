Juíza ordena retorno aos EUA de imigrante deportado por erro a El Salvador

O caso do salvadorenho abre uma nova frente na disputa entre os juízes e Trump, que acusa o Judiciário de obstruir sua política migratória.

Em 15 de março, o juiz federal James Boasberg ordenou a interrupção dos voos de deportação em virtude da lei de 1798 e pediu que dois aviões que se dirigiam a El Salvador dessem meia volta, mas eles não o fizeram.

Por isso, vê indícios de que o governo poderia ter agido de "má-fé" quebrando uma ordem judicial e poderia ser culpado de desacato.

O governo pediu à Suprema Corte que anule a ordem do tribunal inferior e permita a retomada dos voos de deportação com base na lei do século XVIII, que até então só tinha sido aplicada durante a guerra de 1812 e as duas guerras mundiais.

Um assessor muito próximo de Trump, Stephen Miller, investiu esta semana contra o juiz.

"Uma lembrança amistosa: Se você invadiu ilegalmente o nosso país, o único 'processo' ao qual tem direito é a deportação", escreveu Miller na terça-feira nas redes sociais.