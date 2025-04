Los Angeles pagará US$ 4 bilhões por abusos sexuais em lares infantis

"Estou completamente chocada", disse Shirley Bodkin, de 58 anos, que lembra que foi abusada sexualmente, drogada e agredida em banheiros e armários nesse centro, de acordo com o seu relato ao jornal local Los Angeles Times. "Esperei todos esses anos para este resultado."

MaryAlice Ashbrook, de 65 anos, que sofreu abusos na década de 1960, disse que, ao ouvir a notícia, sentiu como se seu "coração tivesse uma porta e esta se fechasse abruptamente".

"Fiz tudo o que foi possível para bloquear isso, e ainda assim, sigo lidando com pesadelos", acrescentou.

O enorme montante ofusca acordos anteriores em casos de abuso sexual, incluídos os 2,46 bilhões de dólares (R$ 14,2 bilhões, na cotação atual) que a Boy Scouts of America ? a maior organização de escoteiros do país ? concordou pagar aos jovens que sofreram abusos sob sua tutela.

Funcionários advertiram que o pagamento teria um "impacto significativo" no futuro para as finanças do condado, o mais populoso dos Estados Unidos, com quase 10 milhões de habitantes e um orçamento anual de aproximadamente de 49 bilhões de dólares (R$ 283 bilhões).

"O plano do condado para pagar por este acordo inclui dinheiro dos fundos de reserva, da emissão de títulos de obrigação judicial e de cortes", segundo um comunicado.