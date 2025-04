Mbappé ganha estátua no museu de cera Madame Tussauds de Londres

A estátua foi levada a Madri na semana passada para que o próprio Mbappé a visse e aprovasse antes de sua exposição.

"Quero apresentar a vocês meu gêmeo", comentou Mbappé, sorridente, ao lado de seu "clone" de cera, em publicação no Instagram no dia 27 de março.

Jo Kinsey, diretora do estúdio do museu londrino e responsável por supervisionar e dirigir o processo de criação das figuras de cera do Madame Tussauds, expressou satisfação com a reação positiva do jogador.

"Foi fantástico. Ele disse que era uma honra, mas somos nós que realmente nos sentimos honrados. Sim, ele gostou muito", comentou Linsey à AFP.

A diretora também se mostrou feliz com os elogios do público nas redes sociais.

"Houve uma quantidade enorme de comentários perguntando qual dos dois era o verdadeiro Mbappé", disse ela.