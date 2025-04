Milei disse que mudará a legislação argentina para amenizar tarifas de Trump

"A Argentina avançará para adaptar sua legislação para que possamos atender aos requisitos da proposta de tarifas recíprocas elaborada" por Trump, disse Milei, segundo seu gabinete, no 'American Patriots Gala' organizado pela fundação 'Make America Clean Again' (MACA) e pela ONG We Fund The Blue.

"Já cumprimos nove dos 16 requisitos necessários", especificou.

A Argentina não será alvo das "tarifas recíprocas" mais graves: o país será taxado apenas no mínimo universal de 10%.

Washington alega que impôs as taxa calculando as barreiras alfandegárias e não tarifárias que os países impõem à entrada de produtos americanos, como regulamentações sanitárias e padrões ambientais.

- "Harmonização" -

Milei também prometeu "avançar com a harmonização de tarifas sobre uma cesta de quase 50 produtos".