Old Trafford recebe clássico entre City e United na 31ª rodada do Inglês

O time do técnico Pep Guardiola está um ponto atrás do Chelsea (4º), que no domingo visita o Brentford (11º).

O City vai a Old Trafford depois de emendar duas vitórias (sobre o Bournemouth na Copa da Inglaterra e sobre o Leicester na Premier) nos dois jogos que disputou depois da data Fifa de março.

"Estamos com muita confiança. Estamos com os dedos cruzados, acreditando que podemos dar uma alegria aos nossos torcedores", afirmou o atacante Jack Grealish, que nos 2 a 0 sobre os 'Foxes' marcou seu primeiro gol na liga inglesa desde 2023.

No primeiro turno do campeonato, o Manchester United, que ocupa apenas a 13ª posição na tabela, venceu no Etihad Stadium por 2 a 1, em um dos poucos bons momentos da equipe na temporada.

A grande ausência no clássico será a do atacante norueguês Erling Haaland, que vai desfalcar os 'Citizens' por sete semanas, depois de sofrer uma lesão no tornozelo.

No topo da tabela, o líder Liverpool visita o Fulham (9º) no domingo em busca da vitória para dar mais um passo rumo ao título.