Otan pode chegar a acordo sobre gastos satisfatório para Trump?

- Compromisso possível? -

Até o momento, a maioria dos países da Otan admite a necessidade de aumentar os gastos, mas evita definir até aonde estão dispostos a chegar.

"Há um consenso de que devemos fazer mais e de que trabalharemos na cúpula em Haia e talvez estabeleçamos uma nova meta", disse o ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide.

Em maio, espera-se que a Otan comece a discutir a posição a ser tomada antes da cúpula no mesmo mês e, de acordo com vários diplomatas, os membros estão se esforçando para ser criativos e encontrar um equilíbrio que satisfaça todas as partes.

Outra possibilidade seria definir um valor mais realista no curto prazo, com 5% como meta mais distante.

